ЛНР: ВСУ используют перемирие для укрепления своих позиций

Вчера, 16:17

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Михаил Филипоненко во время пресс-конференции заявил, что ВСУ пользуются перемирием для укрепления своих позиций у линии соприкосновения на Донбассе.

Филипоненко заявил, что украинские военные якобы используют новогоднее перемирие и наращивают свои силы у линий соприкосновения. Однако, как ранее сообщало «Военное телевидение Украины», в частности спикер АТО Василий Лабай, подразделения военных сил Украины, выполняя задачи на различных участках линии соприкосновения, не пересекают линии соприкосновения и придерживаются Минских договорённостей. ВСУ может укрупнить позиции и переоборудовать их с целью, чтобы военные не пострадали, но речи о нарушении договорённостей и быть не может.

Кроме этого, в пресс-центре штаба АТО сегодня сообщили, что "донбасские террористы" решили проигнорировать не только новогодние праздники, но и рождественские. Хотя и было объявлено перемирие, но на позиции украинских военных «прилетало» в течение целых дней. Сепаратисты выкрикивают всякие провокационные фразы, чтобы спровоцировать ответный огонь. Но как заявляют в пресс-центре штаба АТО, военные не отвечают им и молча делают свою работу.