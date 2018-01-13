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Одесский депутат-взяточник сбежал от спецназа НАБУ через окно

Сегодня, 15:55

Подозреваемый во взятке депутат Одесского областного совета Олег Бабенко сбежал от спецназа НАБУ через окно. Эту информацию сообщает Insider ссылаясь на свои неизвестные источники. Официально этот инцидент ещё не был подтверждён.

По информации от неподтверждённых источников, Олег Бабенко в Киеве выпрыгнул в окно и убежал от силовиков. НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) совместно с Генпрокуратурой вчера, 12 января, заявили, что депутата и его сообщника подозревают в попытке дать взятку детективу НАБУ в размере 500 000 долларов США. Таким образом Бабенко хотел снять арест 185 миллионов гривен, которые находились на счетах фирмы, имеющей отношение к самому чиновнику. Сам же инцидент произошёл ещё в декабре.

В ГПУ уточнили, что местонахождение подозреваемых не известно, поэтому их могут объявить в международный и государственный розыск.

Сам же Олег Бабенко на своей официальной странице в Facebook заявил, что все обвинения о попытке дать взятку в 500 тысяч долларов являются выдумкой и провокацией. В скором времени, по словам депутата, он вернётся в Киев и сам посетит НАБУ с целью получить пояснения относительно распространения ложных сведений.


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