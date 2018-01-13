DJ Moby рассказал, как ЦРУ попросило его распускать слухи о Трампе

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Американский музыкант Moby рассказал СМИ об обращении ЦРУ США, попросившего его распространять слухи о якобы связи президента Дональда Трампа с РФ. Разведчики передали диджею пакет данных, которые необходимо было слить в сеть.

Согласно заявлениям DJ Moby, в один день к нему пришли люди в черных костюмах, предложившие поработать на ЦРУ. Музыканту необходимо было распространить в сети информацию о якобы связях американского президента Трампа с российскими спецслужбами. К Moby разведчики США решили обратиться, так как у него огромный охват аудитории слушателей. К слову, диджей полностью согласился с приведенными в докладе доводами сотрудничества главы Белого дома с РФ.

Скандальный пакет данных против Трампа составила компания Fusion GPS, против которой администрация американского президента уже подала иск в суд.