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СМИ: "Ядерная доктрина" США угрожает России

Сегодня, 15:07

В издании Huffington Post опубликован проект "Обзора ядерной политики" США. Он определяет какую роль сыграет ядерное оружие в национальной безопасности Штатов. Главными врагами, угрожающими стране, признаны российские, китайские, иранские военные силы.

 В данном проекте выдвигается предложение усовершенствовать авиацию, атомные субмарины и ракеты наземного базирования. По планам, в следующем году должно завершиться использование боеголовок термоядерного типа W80-4. Вместо них к 2024-му году внедрят бомбу B61-12.
Также закончится обновление боеголовок W88. Они используются при оснащении баллистических ракет, которые находятся в подводных лодках Trident II.
Кроме того, в проекте имеет место настойчивое требование создать баллистические ракеты, которыми можно будет пользоваться в американских системах ВВС и ВМС.
Также необходимо в первую очередь решить проблему эксплуатации ядерного оружия в неподходящих для него конфликтах.


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