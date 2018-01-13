The New Yorker высмеял Дональда Трампа за слова о «грязных дырах»

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Американское издание The New Yorker на январской обложке высмеяло Дональда Трампа за скандальные слова о «грязных дырах». Сарказм заключается в карикатуре под названием «В дыре», нарисованной художником Энтони Руссо.

Дональд Трамп в ходе встречи с конгрессменами поднял вопрос о мигрантах, заселяющих Соединенные Штаты Америки из «стран-гадюшников». Еще одним вариантом перевода является фраза «грязные дыры». Такое заявление, прозвучавшее из уст государственного лидера, спровоцировало настоящий скандал.

The New Yorker посвятил этой теме обложку номера, который поступит в массовый тираж уже 22 января. На ней изображена большая черная яма, из которой виднеется прическа в стиле Дональда Трампа. Художником карикатуры стал Энтони Руссо. Можно предположить, что продажи этого нашумевшего номера будут иметь колоссальный успех.