Гройсмана высмеяли в соцсетях, посоветовав не позориться и застрелиться

Сегодня, 14:22

Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подняли на смех пользователи всемирной паутины в соцсетях, отреагировав на опубликованное им интервью грузинскому изданию на своей страничке в Facebook.

В интервью грузинским СМИ Гройсман рассказал о внешнем долге Украины в 83% ВВП, о преувеличении проблемы коррупции, которую якобы придумали "враги" страны, и о том, что восседание его в кресле главы правительства является ничем иным, как "проявлением Божьей воли".

Данные высказывания вызвали бурные и нескромные обсуждения пользователей данной публикации. Так, один из комментаторов в ответ на слова о коррупции и "врагах" Украины, которые пытаются якобы дестабилизировать ситуацию в стране, посоветовал премьер-министру застрелиться, чтобы в дальнейшем не позорить Украину.

Другие пользователи заметили, что чем хуже ситуация в стране, тем лучше по всей видимости Гройсману. А дальше политика обвинили во вранье и упрекнули надоевшими реформами.