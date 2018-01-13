Захарова показала "солдат информационной войны" на фото

Сегодня, 14:07

В сети появилось фото стоящих в обнимку министра иностранных дел России Сергея Лаврова, официального представителя МИД Марии Захаровой, бывшего главы Госдепа США Джона Керри и бывшего официального представителя американского дипведомства Дженифер Псаки. Захарова метко описала снимок: "солдаты информационной войны".

Пользователи увидели фото на странице Марии Захаровой, которая 13 января опубликовала его в Facebook. Представитель российского МИД прокомментировала этот снимок, назвав его «шедевральным во всех смыслах». По фотоснимку заметно, что у Псаки и представительницы российского внешнеполитического ведомства сложились хорошие и конструктивные отношения.

Под публикацией Мария Захарова сообщила юзерам, что данному фото уже 4 года, и назвала его «Солдаты информационной войны».