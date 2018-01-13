Алексей Навальный вернулся в тюрьму, откуда делится фото

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Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Instagram новый снимок на фоне тюремных пейзажей.





«Приехал к бразеру на свидание», - об этом Навальный сообщил подписчикам, рассказывают журналисты «ВистаНьюс». Подписчики разделились. Некоторые поддержали Алексея и попросили передать слова поддержки брату. Напомним, что Олег Навальный ведёт свою страницу в соцсети, где публикует рисунки из камеры. Другие же стали советовать политику сознаться во всём и остаться рядом с братом, где «ему и место».



«Опять смотреть в глаза брату и отвечать на вопрос: почему я сижу, а ты нет?», «По одному делу, один брат сидит, другой бабло собирает, по заграницам отдыхает!» - пишут в комментариях. Издание «ВистаНьюс» напоминает, что 4 года назад суд постановил Алексею наказание в виде трёх с половиной лет условно, а брату Олегу – тот же срок в колонии общего режима.