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Популярный актёр и блогер Станислав Садальский сделал карикатуру на Путина и Брежнева, совместив их лица в одном фото. Подписчиков артиста покоробило такое отношение к политике страны, как сообщает «Версия Инфо».

Станислав Садальский в социальной сети «Одноклассники» выставил снимок, где у Брежнева лицо Владимира Путина, подписав речью от имени вождя прошлого. В ней актёр отметил, что одного из генсеков СССР радует, как «революционные борцы, строители пятилеток, воины» получили достойную смену. Таковой Садальский именует Валерию и Иосифа Пригожина в связи с «честностью» артистов.

Подписчики актёра отметили, что его насмешки переходят все рамки, а также поинтересовались, кто в таком случае, по его мнению, может руководить Россией в будущем. По мнению фанатов, Станислав Садальский даже «своих» перестал уважать.