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Минобороны РФ подозревают в монтаже видео удара по боевикам в Сирии, атаковавших 31 декабря авиационную базу в Хмеймиме. Такое мнение предоставил канал Directorate 4 в Telegram.

По словам авторов Directorate 4, на шестой секунде, где уничтожают сирийских боевиков, была замечена монтажная склейка. Подходившие к автобусу люди неожиданно исчезли, а транспорт, расположенный в правой части, меняет свое положение. После идет кадр с поражением микроавтобуса. Предполагается, что была вырезана 20-минутная часть.

По мнению Directorate 4, монтаж был сделан из-за того, что Минобороны хотело показать нанесение удара в момент, когда террористы вышли из автомобиля. Представители военного ведомства России не комментируют эту информацию. Ролик был опубликован вчера и показывает, что террористы ликвидированы известным боеприпасом «Краснополь».