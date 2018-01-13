Экс-главком ВМС Украины признал успехи российской армии в Крыму

Сегодня, 11:52

Сергей Гайдук, экс-главком украинского ВМС, публично признал заметные успехи российской армии на территории Крыма. Об этом он заявил в рамках эфира канала «112 Украина».

По словам Сергея Гайдука, на протяжении трех с половиной лет армия Российской Федерации, в отличие от украинского государства, мощно использовала представленные возможности. С 2014 года Черноморский флот был пополнен носителями оружия управляемого характера, в списке которых надводные судна, современные подлодки, катера и ракетные комплексы.

Гайдук отмечает, что за это небольшое время в Крыму был создан и организован личный состав. Военные имеют колоссальный опыт применения ракет, замеченный в Сирии. Россия создала «межвидовую группировку», которая является противовесом НАТО. Также страна рационально распределила время для активной защиты нацинтересов в регионе, рассказывает экс-главком.