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Совфед: Ким Чен Ын сможет дать пример Порошенко в достижении компромисса

Вчера, 23:12

Российские чиновники посоветовали главе Украины навестить своего коллегу по должности в КНДР Ким Чен Ына. По мнению члена Совфеда Клинцевича, северокорейский руководитель может дать хороший урок киевскому лидеру Порошенко по достижению компромисса.

Представители Совфеда обсудили недавнее высказывание украинского главы правительства Владимира Гройсмана относительно возврата Крымского полуострова под компетенцию украинских властей.

Российские депутаты в очередной раз убедились в неадекватности. В Совфеде Клинцевич открыто дал совет Петру Порошенко. Он сказал, что президенту Украины будет очень полезно поехать к Кым Чен Ыну в гости на некоторое время и получить урок достижения компромисса в накаленной ситуации. Именно этот северокорейский политик сможет стать явным примером для обучения правительства на Украине.


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