Американский посол в Панаме уходит в отставку из-за Трампа

Вчера, 23:10

Посол Соединенных Штатов Америки в Панаме по имени Джон Фили подал в отставку. Дипломат также добавил, что причиной является то, что он больше не намерен работать с администрацией президента Штатов Дональда Трампа.

В заявлении посла указывается, что при заключении договора Джон Фили обязывался во всем соглашаться с действующим президентом, его решениями и указаниями, даже если они не совпадают с собственным мнением посла. Собственно, поэтому Фили больше не намерен работать на США и Трампа.

Известно, что Джон Фили давно работает дипломатом. Достаточно долго представлял и защищал интересы США в Латинской Америке, Мексике и т.д.