VistaNews.ru


Американский посол в Панаме уходит в отставку из-за Трампа

Вчера, 23:10

Посол Соединенных Штатов Америки в Панаме по имени Джон Фили подал в отставку. Дипломат также добавил, что причиной является то, что он больше не намерен работать с администрацией президента Штатов Дональда Трампа.

 В заявлении посла указывается, что при заключении договора Джон Фили обязывался во всем соглашаться с действующим президентом, его решениями и указаниями, даже если они не совпадают с собственным мнением посла. Собственно, поэтому Фили больше не намерен работать на США и Трампа.

Известно, что Джон Фили давно работает дипломатом. Достаточно долго представлял и защищал интересы США в Латинской Америке, Мексике и т.д.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.