Глава штаба Собчак объяснил попытку обращения к ЛГБТ-сообществам

Вчера, 20:20

Глава штаба Ксении Собчак, который расположен в Тюмени, Антон Михальчук рассказал, почему была предпринята попытка призвать на свою сторону тюменских ЛГБТ-активистов. Обращение к сексуальным меньшинствам было вызвано политикой объединения недовольных и настроенных на протест людей.

К своим словам Михальчук привел цитату из сериала "Бесстыдники", которую высказал главный герой гомосексуалист Йен: "Мы все пример любви Иисуса, и целующиеся парни тому прямое доказательство".

Помиомо этого, к числу сторонников штаба он отнес обманутых вкладчиков и членов инициативной группы "за выборы тюменского мэра".

Михальчуком также была упомянута ситуация с кредитной организацией "Тюменский фонд сбережений", когда 10 января состоялся пикет пайщиков кооператива, о котором СМИ якобы узнали при помощи штаба.

Стоит отметить, что комментарий вызвал неприятие у тех, на кого так надеялся руководитель Михальчук. ЛГБТ-сообщество отметило, что слово "гомосексуалист" некорректно использовано в данной среде. А верующие оскорбились за цитату, приведенную из сериала, считая ее циничной и богохульной.