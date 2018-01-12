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В соцсетях предсказали смерть Путина и войну из-за Крыма в 2018

Вчера, 19:37

Пользователи соцсети Twitter считают, что в 2018 году начнется война, связанная с Крымом. Также в сети обсуждают, что в марте Владимира Путина убьют по дороге в загородную резиденцию.

В соцсетях не на шутку разыгралось обсуждение темы по поводу передаче Украине военных кораблей и авиационной техники, которая в данный момент находится в Крыму. На полуострове считают, что этот процесс будет неудачным, так как вся техника находится в плачевном состоянии и не сможет добраться до украинских портов.

В соцсетях говорят, что после вывода украинских военных кораблей из Крыма ряд стран введут в отношении России санкции, которые в результате спровоцируют войну. Кроме того, пользователи уверены, что после всех этих мер Путина убьют по пути в его загородную резиденцию. Конечно, слова пользователей нельзя принимать за истину, однако до сих пор по поводу принадлежности Крыму ведутся продолжительные споры и обсуждения. В любом случае Украина и ее сторонники будут отстаивать свою позицию с применением возможно еще более жестких мер.


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