В Волгограде самая богатая женщина-депутат гордумы признана банкротом

Вчера, 19:32

В Волгограде Ольга Толоконникова, самая богатая женщина-депутат гордумы, признана банкротом. По данным Арбитражного суда, на банкротстве настоял единственный в деле кредитор «Уралсиб».

Согласно материалам дела, Ольга Толоконникова задолжала «Уралсибу» сумму в 1,429 миллиона рублей. В результате Арбитражный суд принял решение распродать ее имущество в течение пяти месяцев и направить деньги на погашение долга. Самой богатой женщиной-депутатом ее называли из-за данных деклараций, где указано, что только в 2016 году представительница городской думы заработала 13 миллионов рублей.

Бывшие коллеги Толоконниковой из «Единой России» рассказали, что гражданка имела большой долг перед кредитными структурами, не оплачивала коммунальные счета и прописывала в своей квартире иностранцев за определенную сумму.