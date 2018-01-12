VistaNews.ru


В Волгограде самая богатая женщина-депутат гордумы признана банкротом

Вчера, 19:32

В Волгограде Ольга Толоконникова, самая богатая женщина-депутат гордумы, признана банкротом. По данным Арбитражного суда, на банкротстве настоял единственный в деле кредитор «Уралсиб».

Согласно материалам дела, Ольга Толоконникова задолжала «Уралсибу» сумму в 1,429 миллиона рублей. В результате Арбитражный суд принял решение распродать ее имущество в течение пяти месяцев и направить деньги на погашение долга. Самой богатой женщиной-депутатом ее называли из-за данных деклараций, где указано, что только в 2016 году представительница городской думы заработала 13 миллионов рублей.

Бывшие коллеги Толоконниковой из «Единой России» рассказали, что гражданка имела большой долг перед кредитными структурами, не оплачивала коммунальные счета и прописывала в своей квартире иностранцев за определенную сумму.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.