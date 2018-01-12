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Бывший главком ВМС Украины назвал число оставшихся в Крыму военных кораблей

Вчера, 19:23

В своём недавнем интервью бывший главком ВМС Украины Сергей Гайдук, который занимал должность в период с 2014 по 2016 год, рассказал, что в 2014 году Украине удалось вернуть из Крыма 35 боевых кораблей, больше трёх тысяч единиц военной техники и 92 единицы боевых вертолётов и самолётов.

Сергей Гайдук также отметил, что часть техники после остановки процесса передачи осталась в "оккупированном Крыму". Речь идёт об 11 боевых кораблях-катерах, 6 судах и катерах обеспечения, больше 6 тысяч единиц техники, огромном количестве боеприпасов и техническо-материальных запасах.

Украинский военный добавляет, что намерение Путина вернуть военную технику не добавит ему голосов и политического веса на будущих выборах, поскольку они уже имеются. Но говоря языком футбола, глава РФ «бросил мяч на территорию Украины», добавив ей головной боли, а различным ведомствам и институтам теперь придётся как-то разбираться с этим вопросом.

Сергей Гайдук также считает, что эта техника Украине не нужна, так как на её модернизацию уйдёт больше средств. По словам эксперта, модернизация старого судна и установка импортного оборудования по цене равняются строительству нового корабля.


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