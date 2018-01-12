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Памфилова: Россияне из Украины смогут проголосовать на приграничных регионах

Вчера, 19:19

Граждане России, которые проживают на Украине, могут приехать в свою страну и проголосовать на выборах 2018 года. Это предложение поступило от главы ЦИК Элеоноры Памфиловой.

 Глава ЦИК посоветовала россиянам, которые в настоящее время проживают на территории Украины, не игнорировать свое право участия в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года. Для этого просто нужно обратиться в приграничные российские регионы, где полностью граждане смогут реализовать свое право голоса.

Также Памфилова не уточняла, как будет обстоять процедура голосования в Украине для российских граждан на фоне развернутого конфликта. Дадут ли одобрение власти Украины, чтобы каждый россиянин смог проголосовать в своем регионе. Но в приграничных регионах с РФ специально организованные комиссии будут в любом случае. Так что, все что нужно будет сделать россиянам, которые живут вне государства, просто приехать в один из таких пунктов и проголосовать за своего кандидата на пост главы России.


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