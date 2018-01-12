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Совфед прокомментировал передачу Украине военной техники из Крыма‍

Вчера, 19:09

Совет Федерации прокомментировал передачу Украине военных кораблей, которые в данный момент базируются в Крыму. Франц Клинцевич считает, что украинские власти негативно отреагируют на намерения РФ выставить технику за пределы территории государства.

Вчера, 11 января, в ходе встречи с СМИ Владимир Путин заявил, что намерен передать Украине принадлежащие ей военные корабли и авиационную технику, которые сейчас находятся в Крыму. В Совфеде прокомментировали намерения президента. Франц Клинцевич отметил, что Украина агрессивно настроена в отношении Москвы, поэтому стоит ожидать не совсем положительной реакции.

Ранее в Крыму наглядно показали плачевное состояние украинской техники, которая находится в Крыму. Также появилась информация, что военные корабли из-за плохого состояния вряд ли дойдут до портов Одессы или Николаева.


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