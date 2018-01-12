Партия харьковских танков "Оплот" отправилась в Таиланд из Украины

Вчера, 18:45

Украинский завод им. Малышева (Харьков) наконец отправил в Таиланд новую партию танков "Оплот" по условиям контракта, который заключили в 2011 году.

Примечательно, что отправить данную партию планировалось еще в 2014 году, но по каким-то причинам это не было сделано.

Отправленная партия была последней в минувшем году. Она прошла все необходимые испытания, в том числе, стандартные и полевые. Также ее проверил сам заказчик и выдал необходимые сертификаты. Таким образом, 27 декабря партия успешно отправилась в Таиланд.

По условиям договора, заводу необходимо отправить еще несколько военных машин. Все это предполагается совершить в первые три месяца текущего года.