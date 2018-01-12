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В Крыму наглядно показали плачевное состояние украинских кораблей

Вчера, 18:43

После заявления президента России Владимира Путина о том, что украинские корабли в Крыму находятся в плачевном состоянии, в Киеве не захотели в это поверить. Специально для командующего ВМС Украины Игоря Воронченко в Минобороны РФ сняли видео, доказывающее правоту российского лидера.

На кадрах короткого ролика можно увидеть оставшиеся в Крыму военные украинские корабли во всей их неприглядности. Например, тральщики «Чернигов» и «Черкассы» удручают своим внешним видом. Облупленная краска на корпусах. Низкая осадка говорит том, что в трюмах много воды.

Подводная лодка «Запорожье», которая так ни разу не вышла на боевое дежурство за годы независимости Украины, напоминает «Летучего голландца» без парусов. По данным экспертов, оставшиеся на севастопольском рейде корабли вряд ли смогут дойти до Одессы или Николаева. Между тем, командующий украинскими ВМС упорно заявляет, что вся техника, оставшаяся в Крыму, исправна.


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