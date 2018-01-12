Винокур рассказал о чувстве юмора Путина

Вчера, 18:33

Владимир Винокур, известный ведущий и юморист, рассказал о чувстве юмора Владимира Путина. По его словам, президент прекрасно реагирует на шутки.

Владимир Винокур рассказал, что они с Владимиром Путиным вели беседы не только на политические темы. Народный артист Российской Федерации рассказывал президенту анекдоты, и он хорошо реагировал. Исходя из этого юморист уверен, что у российского лидера с чувством юмора все хорошо. Артист познает людей своей простой истиной, которая заключается в проявлении личности реакции на шутку: если человек воспринимает смешное, значит он нормальный.

Не секрет, что Владимир Винокур представляет собой доверенное лицо Владимира Путина на будущих президентских выборах. Юморист неоднократно встречался с президентом на официальных мероприятиях и в неформальной обстановке.