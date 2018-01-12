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Захарова назвала предположительную цель атак на базу Хмеймим

Вчера, 18:17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в рамках прошедшего брифинга высказала свои предположения о возможной цели атак на базу Хмеймим.

Захарова считает, что Дамаск благодаря усилиям Москвы и Сирии создал твёрдую почву для запуска глобального процесса не просто диалога, но и практической выработки будущего САР.

По словам чиновницы, подрывать почву могут те, кто ранее дестабилизировал ситуацию в Сирии. Поэтому атаки российской базы Хмеймим могли совершаться для того, чтобы якобы попытаться сорвать политическое урегулирование в САР. В частности, речь идёт о Конгрессе сирийского национального диалога.

Ночью с 5 на 6 января беспилотники совершили атаки на Тартус и Хмеймим. Военные обнаружили 13 БПЛА. Часть летающих аппаратов была принудительно посажена, часть сбита, а остальные повзрывались в тот момент, когда сработала взрывчатка и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что после атаки сирийских ополченцев усилили охрану российской авиабазы в Хмеймим. Информацию об этом распространило министерство обороны РФ.


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