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Bellingcat: Атаковавшие базы РФ в Сирии дроны продавали через Telegram

Вчера, 17:30

Журналисты, представляющие Bellingcat, заявляют, что атаковавшие базы РФ в Сирии дроны продавали через Telegram. Такое мнение говорит о сомнении со стороны расследователей в словах представителей российского Минобороны касательно причастности зарубежных спецслужб.

Министерство обороны Российской Федерации заявляло, что к атаке дронами базы в Сирии причастны зарубежные спецслужбы. Журналисты Bellingcat провели собственное расследование и усомнились в таких заявлениях. По их мнению, дроны с такой простой конструкцией уже были зафиксированы на территории Сирии. Помимо того, в этой стране их можно приобрести посредством мессенджера Telegram.

Единственным, что могло вызвать вопросы, является антенна-GPS. К слову, ее также можно найти в свободной продаже. Взрывчатка ТЭН реализуется на черном рынке и версия производства вещества на Украине не имеет оснований, заключает Bellingcat.


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