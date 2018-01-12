Украинский политолог призвал забрать у России Воронеж

Сегодня, 14:14

Украинский политолог Олег Соскин, известный своими провокационными выходками, вновь отличился в эфире украинского телеканала. Радикальный демагог призвал армию выступить походом и отобрать у России Кубань и Воронеж.

Соскин считает, что для Вооруженных сил Украины должно хватить ресурсов, а главное мужества, чтобы отобрать у России территории, «исторически принадлежащие» Украине. При этом политолог показал свои стратегические способности, сообщив, что такие цели вполне выполнимы, если взять в военные союзники Польшу. Однако политик при этом не упомянул, что у Польши тоже есть свои планы на ранее принадлежащие ей земли. Например, на Галицию со Львовом.

У Соскина замечательная биография. 20 лет он был членом КПСС. Затем, после отделения Украины, вдруг трансформировался в радикального националиста. Для него Россия «неудачное государство», укравшее у украинского народа язык и православную веру. По мнению Соскина, необходимо уничтожить Донбасс крылатыми ракетами.