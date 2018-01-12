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Ксения Собчак прячется в подворотне возле своего офиса

Сегодня, 13:19

Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она позирует на фоне наружной стены своего офиса. Поклонники предположили, что кандидат в президенты прячется в подворотне от ненавистников.

Новую фотографию Собчак назвала «На Бали сегодня похолодало». Поклонники были в недоумении, зачем Ксения опубликовала в своем фотоблоге симок стен своего офиса снаружи. Некоторые предположили, что Собчак таким образом намекает, что ей есть где спрятаться от ненавистников, которые против ее участия в выборах.

Также подписчики обратили внимание на странный наряд Собчак. На фото она одета в платье из паеток, однако вместо элегантного пальто, она выбрала спортивную зимнюю парку. Поклонники уверены, что Ксения всегда обладала странным вкусом в одежде, и с временем это только подтвердилось.


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