VistaNews.ru


Поиск пленного ИГ россиянина Цуркану засекречен министерством обороны

Сегодня, 11:39

В сентябре 2017 года в Сирии пропал россиянин Григорий Цуркану. Его поиски засекречены министерством обороны России.

В 2017 году в плен к боевикам террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ по решению Верховного суда) попал россиянин. На данный момент поиски пропавшего засекречены министерством обороны РФ, такую информацию распространила мать Цуркану.

Женщина даже предоставила документ, который подписан начальником одного из отделов министерства Ю.Шульгиным. В нем идет речь о том, что Григорий Цуркану никогда не являлся штатным военным российской армии, его не привлекали к выполнению задач, которые были поставлены перед российскими солдатами в Сирии.

Представитель министерства заверил, что специалисты ведомства предпринимают все необходимые меры по возвращению гражданина России. Для этого учитывается и текущая обстановка, которая сложилась в Сирии, а также сведения российской разведки.

Напомним, что еще 3 октября 2017 года террористы ИГ* распространили видео, на котором Цуркану и Заболотный сообщают, что находятся в плену. В декабре прошлого года появилась информация о том, что Цуркану умер.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.