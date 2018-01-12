Поиск пленного ИГ россиянина Цуркану засекречен министерством обороны

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В сентябре 2017 года в Сирии пропал россиянин Григорий Цуркану. Его поиски засекречены министерством обороны России.

В 2017 году в плен к боевикам террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ по решению Верховного суда) попал россиянин. На данный момент поиски пропавшего засекречены министерством обороны РФ, такую информацию распространила мать Цуркану.

Женщина даже предоставила документ, который подписан начальником одного из отделов министерства Ю.Шульгиным. В нем идет речь о том, что Григорий Цуркану никогда не являлся штатным военным российской армии, его не привлекали к выполнению задач, которые были поставлены перед российскими солдатами в Сирии.

Представитель министерства заверил, что специалисты ведомства предпринимают все необходимые меры по возвращению гражданина России. Для этого учитывается и текущая обстановка, которая сложилась в Сирии, а также сведения российской разведки.

Напомним, что еще 3 октября 2017 года террористы ИГ* распространили видео, на котором Цуркану и Заболотный сообщают, что находятся в плену. В декабре прошлого года появилась информация о том, что Цуркану умер.