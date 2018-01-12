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Украина оценила преимущества оружия США перед советским

Сегодня, 11:21

В Украине оценили преимущества оружия, сделанного в США, перед советским. Ситуацию прокомментировал Павел Барбул, директор предприятия «Спецтехноэкспорт».

По словам Павла Барбулы, РПГ-7 хорошо стреляет на расстоянии до 400 метров. Известные PSRL в производстве США функционируют на километр, а точное попадание в цель со стартового выстрела составляет 90%. Такое положение вещей меняет тактику действия и активно увеличивает способности украинских ВС, отмечает Барбула. Американское оружием имеет преимущество перед советскими образцами, которое заключается в конструкции, материале и давлению при выстреле.

Директор «Спецтехноэкспорта» на испытаниях попал в специальную мишень с первого раза на расстоянии в 800 метров. Барбула подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине замечается дефицит патронов к американским калибрам. Этот момент перекрывается импортом.


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