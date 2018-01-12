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Жириновский пообещал в прямом эфире «уничтожить» украинского политолога

Сегодня, 11:03

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский вышел из себя в прямом эфире политического ток-шоу «60 минут», пообещав «уничтожить» политолога из Киева Вадима Трюхана. Скандальный депутат несколько раз обозвал украинского гостя, приказав убираться из студии.

В эфире нового выпуска политического ток-шоу «60 секунд» гости студии обсуждали поставку американским правительством вооружения для Украины. Жириновский высказал жесткое несогласие с происходящим, а Трюхан назвал поведение российского политика «цирком». Заявление украинца вывело лидера фракции ЛДПР из себя. Жириновский двинулся в сторону гостя из Киева, пообещав «уничтожить» расстрелом его и всех причастных к смерти военнослужащих на Донбассе политиков. Российский депутат обозвал Трюхана «скотиной» и «подлецом», приказав убираться вон из студии. Яростная речь лидера ЛДПР сопровождалась ударами кулаком по стойке, а все попытки ведущих утихомирить его заканчивались неудачей.

В завершении реплики в сторону украинского политолога Жириновский порекомендовал ему не ехать на вокзал, так как там его моментально арестуют.


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