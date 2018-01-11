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Путин считает Ким Чен Ына умным политиком

Вчера, 23:21

Владимир Путин считает Ким Чен Ына умным политиком. Данное умозаключение появилось после оценивания ситуации вокруг Корейского полуострова.

Кроме этого, президент России считает, что Ким Чен Ын справился со стратегической задачей, которая стояла перед Северной Кореей. Но следует заметить, что уже нужно начинать денуклиаризацию полуострова посредством переговоров. "Глава северокорейского государства создал ракеты, которые могут прилететь в любую точку мира, но способен мирно загладить ситуацию", - заявил Путин, добавив при этом, что Ким Чен Ын очень умный и зрелый политик.

В связи с этим фактом российский лидер подчеркнул, что Ким выиграл свою партию.


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