"Контора пишет": Захарова получила странный звонок с украинского номера от Buzzfeed

Вчера, 23:02

В Facebook представителя МИД России Марии Захаровой появился пост, посвящённый странному звонку по WhatsApp, который политик получила с украинского номера. Звонившая девушка представилась сотрудницей издания Buzzfeed и узнавала, как связаться с дипломатом Михаилом Калугиным.

Захарова отметила, что именно про Калугина Buzzfeed регулярно публикует множество фейковых новостей, с подоплёкой, что чуть ли не он стоит за избранием Трампа президентом США. Звонок проходил с украинского мобильного номера. После того, как Захарова перезвонила по данному номеру, неожиданно для неё ответил мужчина, хотя на аватарке WhatsApp изображена девушка. Впрочем, трубку сразу ей он и передал.

Представитель МИД России вполне резонно поинтересовалась, почему редакция Buzzfeed звонит ей с украинского номера, на что получила ответ, что они в Нью-Йорке, но общаются с украинского телефона. Позже с того же номера пришёл запрос по "делу Калугина", текст которого начинался со фразы "пишем вам из Buzzfeed News".

"Контора пишет. И не скрывает даже, какая именно", - резюмирует свой пост в Facebook Мария Захарова.