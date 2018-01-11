Глава Минобрнауки проверит диссертации своих сотрудников на плагиат

Вчера, 22:57

Руководитель Минобрнауки заподозрила своих главных заместителей в недобросовестном написании научных трудов. С этой целью чиновник организовала проверку работ на плагиат.

Для проверки научных диссертаций заместителей Минобрнауки Ольга Васильева уполномочила руководителя департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Сергея Пахомова. Свое решение чиновник сообщила в рамках очередного заседания ведомства, которое состоялось 9 января. Официальной даты проверки диссертаций и научных работ пока не сообщается, так как на момент объявления данного рода Сергей Пахомов отсутствовал на месте, но в ведомстве уверены, что это событие произойдет в ближайшие несколько месяцев.

Также пока приказ о предстоящей глобальной проверке на плагиат не подписан, но Васильева не станет с этим медлить. Глава Минобрнауки России Ольга Васильева заподозрила своих заместителей и некоторых сотрудников в недобросовестном составлении научных проектов. Она думает, что сотрудники активно пользуются некоторыми научными порталами для поиска готовых работ или предпочитают нагружать этой работой определенных людей.