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Украина опровергает причастность к атакам на российские базы в Сирии

Вчера, 20:27

Генштаб ВС РФ предполагает след Украины в причастности к атакам на российские базы в Сирии. Также соседнюю страну заподозрили в производстве взрывчатки, которую используют дроны террористов. Минобороны Украины информацию опровергает.

 Генеральный штаб ВС РФ имеет обвинительные сведения против Украины. Так, соседку подозревают в ведении войны против РФ посредством террористов в Сирии. Об этом стало известно недавно, после публикации информации об оружии и взрывчатках, которые активно используют в дронах наемники. По данным информагентств, подобную взрывчатку изготавливают на Украине.

Специалистам уже удалось узнать, что в основе бомб лежит ТЭН. Этот вид взрывчатки производится на ПАО «Шосткинском заводе химических реактивов». Однако доказательств участия именно украинских бомб в сирийской ситуации пока нет.

По факту случаев проводится расследование и проверка. Если же вина Украины будет доказана, то официально можно будет привлечь военных и производителей взрывчатки к ответственности на международном уровне. Украинское Минобороны уже поспешило опровергнуть все заявленные Россией сведения.


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