ЛНР: Солдат ВСУ открыл огонь из миномета по поселку возле Попасной

Вчера, 19:01

Военнослужащий ВСУ обстрелял с помощью миномета украинский город недалеко от Попасной. Об этом сообщили представители Народной милиции ЛНР.

Как стало известно 11 января, на территории населенного пункта вблизи от Попасной, который подконтрольный украинским ВСУ, произошла минометная атака мирного населения. Инициатором такого поступка стал один из солдатов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который исполнял обязанности минометчика.

По определенным данным, парень хлебнул лишнего алкоголя и его потянуло на подвиги. Он схватил миномет и открыл стрельбу по поселку. Это случилось в 19:00. Жители, которые уже привыкли к звукам снарядов над головой, все же оперативно спрятались в подвалах. Это спасло им жизнь, пострадавших нет.