VistaNews.ru


22-летняя девушка планирует стать главой Тамбовского района

Вчера, 18:56

22-летняя девушка претендует стать главой Тамбовского района. Конкурсная комиссия должна рассмотреть двоих кандидатов с наибольшим колличеством баллов на место главы района.

После этого встанет вопрос о том, кто займёт данный пост. Выбор кандидатов состоится 23 января. Сам конкурс состоит из трёх шагов. Для начала оценивается пакет документов каждого кандидата, опираясь на такие параметры, как образование, опыт работы и прочее. Второй этап - это проверка на знание Конституции России, законов, правовых актов, знание родного языка. Третий шаг непосредственно собеседование и собственно рассмотрение программ, которые предлагают кандидаты.

Такого рода программы содержат шаги развития главных направлений Тамбовского района и какие существуют предложения по решению проблем.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.