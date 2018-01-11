22-летняя девушка планирует стать главой Тамбовского района

Вчера, 18:56

22-летняя девушка претендует стать главой Тамбовского района. Конкурсная комиссия должна рассмотреть двоих кандидатов с наибольшим колличеством баллов на место главы района.

После этого встанет вопрос о том, кто займёт данный пост. Выбор кандидатов состоится 23 января. Сам конкурс состоит из трёх шагов. Для начала оценивается пакет документов каждого кандидата, опираясь на такие параметры, как образование, опыт работы и прочее. Второй этап - это проверка на знание Конституции России, законов, правовых актов, знание родного языка. Третий шаг непосредственно собеседование и собственно рассмотрение программ, которые предлагают кандидаты.

Такого рода программы содержат шаги развития главных направлений Тамбовского района и какие существуют предложения по решению проблем.