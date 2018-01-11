В Сирии российские граждане смогут проголосовать на президентских выборах

Вчера, 18:25

Граждане Российской Федерации, которые будут находиться на территории Сирии в марте этого года, смогут отдать голоса за своего кандидата на президентских выборах. Об этом проинформировали в Центральной избирательной комиссии.

Российские военнослужащие, специалисты, советники, которые в марте нынешнего года будут находиться на территории Сирийской Арабской республики, смогут проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Для этого в Дамаске на территории посольства России и на военных базах будут работать избирательные участки.

По мнению аналитиков, за рубежом отдадут свои голоса за одного из кандидатов примерно два миллиона российских граждан. Эта цифра взята из существующего консульского реестра, однако она может варьироваться за счет туристов, студентов и командированных на март этого года. В России почти 100-процентная явка ожидается на избирательных участках в Республике Тыва и Тюменской области.