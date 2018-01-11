Генштаб обнаружил «украинский след» в сирийских дронах террористов

Вчера, 17:59

Генеральный штаб РФ обнаружил «украинский след» в сирийских дронах террористов. Предполагается, что соседнее государство причастно к изготовлению взрывчатки, которую потом устанавливали на боевые единицы.

Российские военные эксперты заявили, что такого вида взрывчатое вещество нельзя произвести в полевых условиях. Для этого нужно специальное оборудование и материалы. В частности, подобную взрывчатку изготавливают на Украине. Специалистам уже удалось узнать, что в основе бомб лежит ТЭН. Этот вид взрывчатки производится всего в нескольких странах в мире, в том числа на Украине. Заводом-изготовителем выступает ПАО «Шосткинский завод химических реактивов». Сейчас отечественные эксперты пытаются определить точную страну производства.

Генерал-майор Александр Новиков в конце своего выступления в рамках брифинга заявил, что необходимо уделять огромное внимание БПЛА по всему миру. Эти устройства несут настоящую угрозу для жизни граждан в любой стране. Они довольно легки в эксплуатации, что делает их доступными к использованию недоброжелателями.