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Обиженная Собчак призвала восстать против Путина

Вчера, 17:54

Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак призвала общественность восстать против Путина. Телеведущая решила высказаться в связи с активной травлей со стороны пользователей сети, которые смеются с ее намерения руководить страной.

"Как же мне надоели вбросы недоброжелателей,завистников и конкурентов! Надоели. С Путиным бы так боролись, как со мной", - написала на своей странице в Instagram Собчак.

Ксения сообщила, что ей уже совершенно надоели глупые выпады в сторону ее предвыборной кампании. Поклонники бурно отреагировали на пост Собчак и оставили множество недоброжелательных комментариев, намекая, что в борьбе с Путиным Ксения в любом случае проиграет. Ксения Собчак уже развернула активную предвыборную кампанию. В крупных городах России телеведущая уже открыла свои штабы и проходит активная агитация за ее кандидатуру.


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  • Александр
    Вчера, 18:32

     Я пожилой человек, проживший  трудную жизнь,  советую не сдаваться, так как победа долна быть прежде всего над собой.  Именно тогда ты останешся ЧЕЛОВЕКОМ !

      Вероятно  ваши стороники ради справедливости и благополучия нашего  общества должны во втором туре отдать голоса кандидату, имеющиму благородные цели по   развитию страны в условиях мирного взаимодействия людей на разных континетах. Это мечта  Андрея Сахарова, Юрия Рыжова, Алексея Арбатова Галины Старовойтовой, Людмилы Алексеевой и др  великих сыновей и дочерей России.

     Давай дочка!  Успеха тебе

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