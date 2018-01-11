Обиженная Собчак призвала восстать против Путина

Вчера, 17:54

Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак призвала общественность восстать против Путина. Телеведущая решила высказаться в связи с активной травлей со стороны пользователей сети, которые смеются с ее намерения руководить страной.

"Как же мне надоели вбросы недоброжелателей,завистников и конкурентов! Надоели. С Путиным бы так боролись, как со мной", - написала на своей странице в Instagram Собчак.

Ксения сообщила, что ей уже совершенно надоели глупые выпады в сторону ее предвыборной кампании. Поклонники бурно отреагировали на пост Собчак и оставили множество недоброжелательных комментариев, намекая, что в борьбе с Путиным Ксения в любом случае проиграет. Ксения Собчак уже развернула активную предвыборную кампанию. В крупных городах России телеведущая уже открыла свои штабы и проходит активная агитация за ее кандидатуру.