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Украинский писатель призвал Киев признать русский язык культурной собственностью

Сегодня, 15:33

Писатель из Украины Андрей Курков призвал правительство страны признать русский язык культурной собственностью Незалежной, взяв ее под «филологический контроль». Также мастер пера обвинил Москву в использовании национального языка в собственных интересах.

Курков назвал русский язык вне РФ самостоятельным явлением, которое Москва активно использует для достижения собственных целей. Дабы защитить себя от недружелюбных намерений России, украинский писатель призвал Киев взять русский язык под «филологический контроль», впоследствии превратив его в культурную собственность.

Также Курков предложил освободить русскоязычных граждан Незалежной от «русского мира». Для этого необходимо создать институт национальных меньшинств, среди которых будет и русский язык. Писатель подчеркнул важность своего призыва для миллионов русскоязычных украинцев. Если Киев продолжит их выставлять как врагов государства, в ответ они непосредственно повлияют на любые национальные выборы, проголосовав в собственных интересах, подчеркнул Курков.

В завершение мастер пера призвал использовать русский язык в качестве инструмента для борьбы с установившимся в некоторых областях Незалежной «русским миром».


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