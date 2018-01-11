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США пытаются создать аналог «Спрут-СД»

Сегодня, 14:32

Заместитель начальника штаба Сухопутных войск США Рики Смит сообщил о намерении США создать конкурента для российского «Спрут-СД». Так, первые контракты на производство американских «спрутов» стартуют в 2019 году.

 Американцы планируют создать аналог российской самоходной пушки 2С25 «Спрут-СД». К такому шагу военные пришли после того, как полностью изучили модификацию, комплектацию и преимущества отечественной модели.

Процесс разработки американского прототипа должен начаться не раньше 2019 года. Перед этим следует провести точные расчеты и разобраться во всех особенностях строения боевой машины. Эту информацию подтвердил уполномоченный Сухопутных войск США Рики Смит.


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