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Рамзан Кадыров удалил из своих друзей "ВКонтакте" Делимханова

Сегодня, 13:50

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей страничке "ВКонтакте" удалил из друзей четвероюродного брата, а по совместительству депутата Госдумы Адама Делимханова. Спустя время спикер парламента Магомед Даудов поступил с Делимхановым точно так же на своем аккаунте. Однако пресс-секретарь Кадырова прокомментировал ситуацию по-другому.

 Отмечено, что сама страница Делимханова активна и действует до сих пор, но уже без соратников, которые называли всегда друг друга "дорогими братьями".
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов данную информацию прокомментировал по факту, что на самом деле Адам Делимханов не имеет страницы в данной социальной сети. При этом ее не только нет, но и не было никогда. Все существующие страницы депутата не что иное, как фейк.


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