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В Саратове платят деньги сборщикам подписей в поддержку Путина

Сегодня, 13:48

В Саратове представители оппозиционных сил подняли тему финансирования сборщиков подписей в поддержку Владимира Путина, как кандидата на следующий президентский срок. Ранее сообщалось, что сбор подписей будет сугубо волонтерской деятельностью.

Жительница Саратова, которая собирала подписи в одном из торговых центров, сообщила, что действительно, у нее есть официальный договор с местным предвыборным штабом Путина. Согласно этому документу, ее деятельность оплачивается из предвыборного фонда. Тем не менее, среди сборщиков подписей в основном те саратовцы, кто поддерживает политику президента и сам будет голосовать за него на предстоящих выборах.

Недавно в социальных сетях и некоторых электронных СМИ прошла информация о том, что бюджетников и учащихся заставляют отдавать свои подписи за Путина. При этом никакие внятные аргументы приведены не были, что говорит о начале «черного» агитационного этапа в предвыборной борьбе. Избирательный фонд Владимира Путина составляет 400 миллионов рублей.


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