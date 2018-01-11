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«Азов» удалил со своего сайта материал о полученных американских гранатометах

Сегодня, 11:59

Националисты из добровольческого полка «Азов», который теперь является подразделением Национальной гвардии Украины, решили скрыть наличие у них американского летального оружия. С официального сайта была удалена публикация полугодовой давности, в которой радикалы сообщали о пристрелке гранатометов PSRL-1.

В довольно хвастливом по тональности сообщении говорилось, что бойцы «Азова», находящиеся в так называемой зоне АТО, осваивают новый вид современных вооружений, в частности гранатометов. При этом были опубликованы снимки, на которых украинские каратели стреляли из американского оружия. В настоящее время киевские власти заявляют, что не получали от США оружия.

При этом украинские политики не скрывают, что постоянно просят лично американского президента Дональда Трампа и Конгресс США предоставить Киеву современные виды вооружения. Наличие у националистов американских гранатометов, свидетельствует о том, что или официальные структуры Украины контактируют с частными компаниями, или же у радикалов есть собственные возможности закупать все необходимое.


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