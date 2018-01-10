Власти Москвы согласовали марш в память о Бабуровой и Маркелове

Вчера, 23:54

Московские власти согласовали проведение шествия в память о Маркелове и Бабуровой. Об этом пишут СМИ со ссылкой на департамент региональной безопасности.

Городские чиновники разрешили провести шествие в память о корреспондентке Анастасии Бабуровой и юристе Станиславе Маркелове, убитых девять лет назад. Марш состоится до улицы Пречистенка от Тверского бульвара 19 января с половины седьмого вечера до 21:30. Заявление на участие подали около пяти сотен человек. Организаторы акции хотят почтить память о Меркулове и Бабуровой, а также обратить внимание на невозможность продвижения в народе своих идей, в частности, нетерпимости ко всевозможным группам лиц.

Маркелова и Бабурову застрелили в январе 2009 года. Убийцами признали активистку Евгению Хасис и журналиста Никиту Тихонова. Последнего приговорили к пожизненному заключению, Хасис к 18 годам тюрьмы.