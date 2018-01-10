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Собчак в шоке от предательства Ройзмана

Вчера, 21:55

Ксения Собчак обратилась к Евгению Ройзману с претензиями о слухах, которые он сам распространяет о ней перед баллотированием на пост главы государства. Будущий политик настоятельно попросила его не скрываться от дебатов на телеканале.

Ксения Собчак столкнулась с актом предательства. Об этом свидетельствует поведение друга ее семьи Евгения Ройзмана. Девушка говорит, что он самостоятельно распространяет ложную информацию о ней, касательно будущей избирательной кампании. Также Евгений поддерживает неправдивые слухи, которые появляются, "подобно грибам после дождя".

Собчак смущает тот факт, что сам Ройзман изначально поддержал ее, когда она сообщила ему о будущих планах ухода в мир политики. Чтобы разрешить ситуацию, Собчак и Ройзмана официально пригласили на дебаты в эфире канала «Дождь». Но оппонент активно отказывается от визита. Собчак обратилась к общественности с просьбой попросить его все же посетить дебаты, чтобы наконец объясниться.


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