В штабе Путина создадут Telegram-канал для сближения с избирателями

Вчера, 21:30

В новом избирательном штабе главы России Владимира Путина в ближайшие дни появится его собственный Telegram-канал и другие страницы в социальных сетях интернета. Об этом официально сообщила председатель Елена Шмелева.

В президии избирательного штаба нынешнего президента России Владимира Путина заговорили о создании персонального Telegram-канала для главного политика страны. Кроме того, наряду с этим ресурсом, также будут созданы микроблоги в различных социальных сетях. С их помощью избиратели смогут наладить цепь общения с главой России, высказать свои претензии или оставить предложения. Председатели избирательного штаба Путина Елена Шмелева и Алексей Румянцев активно поддерживают такую идею. Ведь с помощью мессенджера Telegram и других интернет страниц связь с публичностью будет достигнута максимально. Это позволит исполнить радикально первую задачу Владимира Владимировича, которую он поставил перед председателями штаба на заседании 10 января.