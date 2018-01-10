МИД Турции вызвала поверенного в делах США из-за Сирии

Вчера, 20:37

МИД Турции вызвал поверенного в делах США. Об этом пишут местные издания.

Согласно имеющейся информации, поверенный в американских делах Филипп Коснетт был вызван в МИД с целью обсуждения конфликта на территории Сирии. Вчера в турецком внешнедипломатическом ведомстве сообщили о вызове посланников России и Ирана из-за того, что будто бы сирийские правительственные войска нарушали режим прекращения огня возле Идлиба. Анкара высказала собственные опасения Москве и Тегерану и подвергла критике действия Дамаска.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о негативной роли политики США касательно взаимодействия внутри НАТО. Также он отметил, что силы Сирии атакуют солдат оппозиции в Идлибе "под предлогом противодействия террористам".