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Путин приравняет МРОТ к минимальной зарплате

Вчера, 20:28

Прожиточный минимум приравняют к минимальной зарплате в России. Это обещает президент России Владимир Путин.

По его словам, нынешнее несоответствие отрицательно воздействует на рынок труда. Уравнять их власти РФ намеревалось с самого начала следующего года. При этом, как заметил Владимир Путин, недавно беседуя с председателем Федерации независимых профсоюзов страны Михаилом Шмаковым, данная мера будет реализована 1 мая в День труда. Разговаривая с рабочими вагоностроительного завода в Твери, президент также похвалил продукцию фабрики, назвав ее классной и "мировым уровнем". Путин уверен, что вагоны завода станут радовать пассажиров. Также он отметил, что это решение затронет около четырех миллионов человек. "Минималка" в России возросла до 85% от объема прожиточного минимума, ныне она составляет 9489 рублей. Прежде МРОТ был равен 7800 рублей.


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