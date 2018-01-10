Саакашвили разыскивает "300 спартанцев" на Украине

Вчера, 19:43

Михаил Саакашвили ищет украинских "300 спартанцев". Об этом он сообщил СМИ.

По словам политика, он намерен разыскать 300 спартанцев, которые сумеют управлять делами государства совсем иными способами. Он заявил, что власти Украины собираются отвлечь его сподвижников от организации и проведения митингов уголовными делами. Саакашвили уверен, органы власти не могут полноценно функционировать, а государственные институты недействительны. Саакашвили прямо назвал Украину несостоявшейся страной.

С завтрашнего дня грузинский политик намерен отправиться в тур по Украине для сбора людей для новой власти. Экс-глава Одесской области стремится найти 300 спартанцев, сумеющих управлять страной другими методами.

Сейчас Саакашвили является почти единственным критиком киевского режима. Он проводит пикеты с целью свержения Петра Порошенко и пытается вернуть себе украинский паспорт в судах.