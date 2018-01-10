Вчера, 18:53

Министерство обороны России предъявило новое фото беспилотников, которые были перехвачены при попытке атаковать российские базы в Сирии. В сопроводительном тексте говорится о поддержке атак БПЛА при помощи спутников, что говорит об участии третьей стороны.

Несмотря на то, что представленные дроны являются явными самодельными устройствами, точность их полета явственно говорит об участии в агрессии третьей стороны, которая обладает необходимыми технологическими возможностями. Российские разведчики убедительно доказали, предъявив необходимые свидетельства, что беспилотники прилетели со стороны, контролируемой так называемой «умеренной оппозицией». Российская сторона с самого начала вооруженного конфликта в Сирии, неоднократно предупреждала США и международную коалицию, что предоставление помощи вооруженным оппозиционерам, является деструктивным шагом, ведущим к эскалации напряженности. Последний акт агрессии был под контролем американских ВВС, что также доказано документально.